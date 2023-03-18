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НовостиЗдоровье18 марта 2023 9:44

113 новых случаев COVID-19 выявили в Ярославской области 18 марта

Новых смертей нет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области выявлено 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области выявлено 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области выявлено 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким данные приводит оперативный штаб 18 марта.

Новых смертей от COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано. Вылечились еще 126 человек.

С начала пандемии в Ярославской области заболели коронавирусом 194 546 человек, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. Скончались от вируса 2 898 пациентов. Полностью вылечились 189 557 пациентов.