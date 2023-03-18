В Ярославле открылась выставка, посвященная Владимиру Маяковскому

В 1927 году в театре имени Федора Волкова проходил творческий вечер поэта. Фото: Мэрия Ярославля

В Музее истории города Ярославля начала работать выставка "Культ поэта. Владимир Маяковский в предметах коллекционирования". Посетители смогут увидеть предметы частной коллекции краеведа из Малоярославца Калужской области Станислава Степанова. Он собрал редкие монеты, конверты, бюсты, портреты, открытки и изделия из фарфора.

- На выставке представлены те вещи, в которых культивировался образ поэта после его смерти. Мне стало интересно, как, кроме художественного слова, Маяковский может запечатлеться в истории. Свою коллекцию я показываю уже не первый год. Со временем что-то прибавляется, а что-то наоборот я убираю. Сейчас у меня насчитывается не менее 500 экспонатов. И коллекция продолжает расти, - рассказал коллекционер Станислав Степанович.

Выставка приурочена к 130-летию со для рождения Владимира Маяковского. В 1927 году в театре имени Федора Волкова проходил творческий вечер поэта, на котором он прочитал свое знаменитое стихотворение «Светить всегда, светить везде». После выступления в Ярославле Маяковский написал стихотворение «Лучший стих».

Выставка будет работать до 24 апреля.