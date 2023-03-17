Больницы Ярославской области проведут всю необходимую реабилитацию участников СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больницы Ярославской области проведут всю необходимую реабилитацию участников СВО. Сейчас процесс организовали на базе Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, больниц №2 и имени Н.А. Семашко и ООО «Центр диагностики и профилактики плюс». Губернатор Михаил Евраев поручил при необходимости обеспечить включение в процесс и других организаций.

- Средний курс лечения – от 14 до 18 дней, однако по показаниям сроки могут быть увеличены. Реабилитацию проводят мультидисциплинарные команды, состоящие из врачей различных специальностей, что обеспечивает индивидуальный подход к лечению каждого пациента, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Комплексные программы включают продолжение медикаментозной терапии, назначенной ранее, методы физиотерапии, психологическую поддержку пациента, методики физической реабилитации и другое.

По директора регионального департамента здравоохранения и фармации словам Сергея Луганского, военнослужащие, которые находятся в отпуске по болезни и нуждаются в амбулаторном лечении или в оказании экстренной и неотложной помощи, также смогут получить их в медицинских организациях региона.