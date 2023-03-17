В Рыбинске из-за ремонта моста на несколько ночей перекроют улицы Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начинаются масштабные работы по демонтажу балок пролетного перекрытия на Волжском мосту. Из-за этого на следующей неделе на несколько ночей будут перекрыты некоторые улицы в районе моста.

- Для производства работ в ночное время, с 00:00 до 05:00 будут полностью перекрыта для движения транспорта часть улицы Волжской набережной в районе моста с 20 по 24 марта (на пять ночей). Объезд будет организован через улицы Фроловскую и Большую Казанскую с помощью временных знаков и регулировщиков АО «ГК «ЕКС», - сообщили в администрации города. - На левом берегу в районе моста по улице Рыбинской с 25 по 30 марта (шесть ночей) с 00:00 до 05:00 будет организовано движение с сужением до одной полосы. Возможны кратковременные, до пяти минут, полные перекрытия движения для безопасности при перемещении груза над дорогой. После 05:00 движение транспортных средств будет полностью восстановлен.