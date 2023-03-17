Ярославец, погибший в спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле простятся с рядовым, помощником гранатометчика мотострелкового отделения Евгением Малковым. Военнослужащий погиб в спецоперации. Евгений посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 20 марта, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы регион, - сообщили в правительстве Ярославской области.