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НовостиОбщество17 марта 2023 11:39

Ярославец, погибший в спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества

Прощание с военнослужащим пройдет 20 марта
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец, погибший в спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества

Ярославец, погибший в спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле простятся с рядовым, помощником гранатометчика мотострелкового отделения Евгением Малковым. Военнослужащий погиб в спецоперации. Евгений посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 20 марта, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы регион, - сообщили в правительстве Ярославской области.