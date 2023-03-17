В Ярославском районе руководителя УК оштрафовали за отсутствие отопления и горячей воды в доме

Жители дома на улице Мирной Красного Бора регулярно оставались без отопления и горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Ярославского района обратились жители дома №2 улицы Мирной поселка Красный Бор. Из-за регулярных аварий люди зимой оставались без горячей воды и отопления.

- Неудовлетворительное техническое состояние и ненадлежащее обслуживание инженерной системы горячего водоснабжения и отопления привели к многократным продолжительным отключениям отопления и горячего водоснабжения, повлекшим несоблюдение температурного режима в жилых помещениях, - сообщили в Ярославской областной прокуратуре.

На жалобы ярославцев Заволжская управляющая компания не реагировала, зато отреагировала на после вмешательства прокуратуры. Оперативно был проведен ремонт инженерных коммуникаций и закуплено новое оборудование.

В отношении генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в 25 тысяч рублей. Нескольких сотрудников УК привлекли к дисциплинарной ответственности.