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НовостиОбщество17 марта 2023 9:27

В Ярославском районе руководителя УК оштрафовали за отсутствие отопления и горячей воды в доме

Генеральный директор компании заплатит 25 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Жители дома на улице Мирной Красного Бора регулярно оставались без отопления и горячей воды.

Жители дома на улице Мирной Красного Бора регулярно оставались без отопления и горячей воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Ярославского района обратились жители дома №2 улицы Мирной поселка Красный Бор. Из-за регулярных аварий люди зимой оставались без горячей воды и отопления.

- Неудовлетворительное техническое состояние и ненадлежащее обслуживание инженерной системы горячего водоснабжения и отопления привели к многократным продолжительным отключениям отопления и горячего водоснабжения, повлекшим несоблюдение температурного режима в жилых помещениях, - сообщили в Ярославской областной прокуратуре.

На жалобы ярославцев Заволжская управляющая компания не реагировала, зато отреагировала на после вмешательства прокуратуры. Оперативно был проведен ремонт инженерных коммуникаций и закуплено новое оборудование.

В отношении генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в 25 тысяч рублей. Нескольких сотрудников УК привлекли к дисциплинарной ответственности.