50-летняя жительница Ярославля перевела мошенникам миллион рублей

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Ярославле. Фото: Полина Вачнадзе

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Ярославле. 50-летняя женщина перевела аферистам 1 миллион рублей, который взяла в кредит.

На телефон потерпевшей позвонил злоумышленник, который представился банковским служащим. Он сообщил, что сотрудники одной из финансово-кредитных организаций пытаются оформить на имя женщины займ и попросил ее «о помощи следствию».

- Для того, чтобы помочь установить и задержать преступников, потерпевшей было указано оформить кредит, наличные средства перевести на указанный счет. Выполняя инструкции неизвестных, женщина через банкомат перевела по неизвестным ей реквизитам миллион рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».