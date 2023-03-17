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НовостиПроисшествия17 марта 2023 8:54

50-летняя жительница Ярославля перевела мошенникам миллион рублей

Деньги женщина взяла в кредит
Полина Вачнадзе
Очередной случай мошенничества зафиксирован в Ярославле.

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Ярославле.

Фото: Полина Вачнадзе

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Ярославле. 50-летняя женщина перевела аферистам 1 миллион рублей, который взяла в кредит.

На телефон потерпевшей позвонил злоумышленник, который представился банковским служащим. Он сообщил, что сотрудники одной из финансово-кредитных организаций пытаются оформить на имя женщины займ и попросил ее «о помощи следствию».

- Для того, чтобы помочь установить и задержать преступников, потерпевшей было указано оформить кредит, наличные средства перевести на указанный счет. Выполняя инструкции неизвестных, женщина через банкомат перевела по неизвестным ей реквизитам миллион рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».