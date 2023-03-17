Вода на улицах превратится в лед: в Ярославль на смену оттепели придут морозы

В Ярославль ненадолго вернутся морозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославль, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», возвращаются зимние холода.

- Температура станет отрицательной везде, за исключение Черноземья и южных областей. Причем, местами в центре России она может опуститься ниже -10..-15 градусов. Вся вода на улицах превратился в лед. Днем в субботу тепло начнет возвращаться, но даже на пике дневного прогрева в скованных гололедицей районах ожидается в лучшем случае слабый плюс. Так что, на дорогах по-прежнему будет скользко, - сообщили в «Фобосе».

Сегодня, 17 марта, ожидается -1..+1, давление немного выше нормы. Ночью температура опустится до -15..-17. В субботу, 18 марта, ситуация не изменится: днем небольшой плюс, ночью все те же -15..-17. 19 марта днем -1..+1, а ночью «потеплеет» до -8..-10.

Ситуация, по прогнозам синоптиков, изменится на следующей неделе, когда в Европейскую Россию начнет пробиваться новый атлантический циклон. А вместе с ним – и новая порция апрельского тепла.