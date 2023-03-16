На ремонт теплосетей в Рыбинске выделят 800 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В этом году Рыбинску выделили 400 миллионов рублей на продолжение капитального ремонта теплосетей. Еще столько же город получит в 2024 году.

В администрации города рассказали, что после смены собственника, когда количество аварийных бригад было сокращено до минимума, коллектив предприятия нуждается в кадровом укреплении, в первую очередь, специалистами рабочих специальностей. С учетом будущих объемов капитального ремонта в штате предприятия должно быть не менее девяти ремонтных бригад.

— Заработная плата слесарей составляет 34-36 тысяч рублей. Это слишком мало для квалифицированных специалистов, и ослабляет конкурентоспособность предприятия на рынке труда. Пока нашли выход самостоятельно, с апреля заработная плата будет проиндексирована, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.