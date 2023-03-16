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НовостиОбщество16 марта 2023 14:31

В Рыбинске на строительство новой котельной планируют потратить 400 миллионов рублей

Построить ее собираются 2024 году
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на строительство новой котельной планируют потратить 400 миллионов рублей

В Рыбинске на строительство новой котельной планируют потратить 400 миллионов рублей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в 2024 году в микрорайоне Переборы построят новую котельную. Потратить на нее планируют 400 миллионов рублей.

Специалисты предприятия рассчитывают начать проектирование новой котельной в 2023 году, а в следующем приступить к строительству. Котельная будет находиться за пределами предприятия, как можно ближе к потребителю – жилым домам микрорайона, чтобы сократить теплопотери на сетях.

— Договоренность о выделении земельного участка под возведение котельной на ул. 50 лет Октября достигнута. В настоящее время разработана концепция будущего источника теплоснабжения для микрорайона: специалисты готовят материалы для проектирования и последующего строительства, - подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.