В Рыбинске на строительство новой котельной планируют потратить 400 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в 2024 году в микрорайоне Переборы построят новую котельную. Потратить на нее планируют 400 миллионов рублей.

Специалисты предприятия рассчитывают начать проектирование новой котельной в 2023 году, а в следующем приступить к строительству. Котельная будет находиться за пределами предприятия, как можно ближе к потребителю – жилым домам микрорайона, чтобы сократить теплопотери на сетях.

— Договоренность о выделении земельного участка под возведение котельной на ул. 50 лет Октября достигнута. В настоящее время разработана концепция будущего источника теплоснабжения для микрорайона: специалисты готовят материалы для проектирования и последующего строительства, - подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.