В Рыбинске начинают обучение будущих учителей математики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске начинает работу представительство Ярославского педагогического университета. На базе Рыбинского профессионально-педагогического колледжа набирают группу студентов, которые параллельно с обучением на учителей начальных классов пройдут дополнительную программу. Она даст им право преподавать математику в 5-7 классах. Город выступает заказчиком, оплачивая обучение будущим учителям математики с условием, что они придут работать в школы города.

— Программа подготовки учителей математики составляет 14 месяцев. За это время студенты проходят курс лекций и практических занятий. По окончанию коллежа выпускники получают два диплома, один из которых – учителя математики. По условиям договора молодой педагог должен отработать в школе не менее трех лет. Также может продолжить целевое получение высшего образования в вузе на заочном отделении, - рассказала Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования администрации города Рыбинска.