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НовостиОбщество16 марта 2023 12:29

На Советской площади в Ярославле разобрали каток

За сезон его посетили более 70 тысяч человек
Полина Вачнадзе
В Ярославле разобрали центральный каток.

В Ярославле разобрали центральный каток.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле разобрали центральный каток на Советской площади. Он был открыт 28 декабря прошлого года, за два с лишним месяца работы его посетили более 70 тысяч ярославцев и гостей города всех возрастов.

Рабочие уже разобрали коллекторную систему и убрали айс-маты.

В этом сезоне вход на каток как и прежде был бесплатным, но по билетам, которые посетители бронировали на сайте или получали в кассе. Для удобства посетителей рядом обустроили раздевалку, где работали прокат коньков, камера хранения, а также в раздевалке разместили панорамные окна, которые позволили наблюдать за происходящим на катке.