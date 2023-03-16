На Советской площади в Ярославле разобрали каток

В Ярославле разобрали центральный каток. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле разобрали центральный каток на Советской площади. Он был открыт 28 декабря прошлого года, за два с лишним месяца работы его посетили более 70 тысяч ярославцев и гостей города всех возрастов.

Рабочие уже разобрали коллекторную систему и убрали айс-маты.

В этом сезоне вход на каток как и прежде был бесплатным, но по билетам, которые посетители бронировали на сайте или получали в кассе. Для удобства посетителей рядом обустроили раздевалку, где работали прокат коньков, камера хранения, а также в раздевалке разместили панорамные окна, которые позволили наблюдать за происходящим на катке.