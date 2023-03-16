Для ярославцев устроят показ новых автобусов, которые в апреле выйдут на линии

После того, как в город прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль с подмосковного завода прибыла первая партия новых автобусов, которые скоро выйдут на маршруты. На данный момент в городе находятся 15 ЛиАЗов, уже сегодня ожидается поставка следующей партии. Все автобусы куплены компанией «Транспорт Ярославии».

ЛиАЗы выставили на Советской площади, первыми их оценили губернатор региона Михаил Евраев и директор департамента транспорта правительства РФ Анатолий Мещеряков.

По словам главы Ярославской области, после того, как в город прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ, чтобы ярославцы смогли сами оценить удобство современных машин.

- Сейчас новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем, – пояснила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

ЛиАЗы оборудованы тремя дверьми, адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья и детских колясок. Каждая машина вмещает 114 человек.