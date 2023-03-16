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НовостиОбщество16 марта 2023 11:48

Ярославских водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе Кострома-Волгореченск

Для проезда закроют путепровод через железную дорогу
Полина Вачнадзе
На дороге Кострома-Волгореченск пройдет ремонт.

На дороге Кострома-Волгореченск пройдет ремонт.

Фото: Правительство Ярославской области

17 марта будет временно перекрыто движение по путепроводу через железную дорогу на трассе Кострома-Волгореченск. С 1:00 до 5 утра здесь будут проводиться работы по устранению дефектов дорожного полотна.

- Подрядная организация укрепит земляную насыпь, на мостовом полотне уложат слой литой асфальтобетонной смеси, - сообщили в ФКУ «Упрдор «Холмогоры».

Ярославские водители, которые собираются в Костромскую область, могут объехать закрытый участок дороги через Нерехту.