В Ярославской области 114 человек заболели коронавирусом 16 марта

Летальных случаев сегодня не зарегистрировано. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru.

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 16 марта, заразились коронавирусом еще 114 человек. Новых смертей сегодня не зарегистрировано. 121 ярославец вылечился от вируса.

- В регионе с начала пандемии зафиксировано 194 324 случая заражения COVID-19. Это 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Ярославской области погибло уже 2 896 человек, летальность составляет 1.49%. Полностью вылечили от вируса 189 339 человек, восстановление 97.43%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.