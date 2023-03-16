В Кировском и Ленинском районах Ярославля в 2023 году благоустроят восемь дворов

В Кировском и Ленинском районах Ярославля по программе «Наши дворы» в этом году отремонтируют восемь дворов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Кировском и Ленинском районах Ярославля по программе «Наши дворы» в 2023 году отремонтируют восемь дворов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.
- Также договорились с жителями о том, что районам нужна программа обновления городских деревьев. Начали формировать адресный перечень, где необходимо заняться опиловкой или высадить новые деревья, - написал градоначальник.
В Кировском районе благоустроят четыре двора по следующим адресам:
- Волжская набережная дома №41, 43, 45,
- улица Республиканская дом №78,
- улица Свободы дом №101,
- улица Свободы дом №83а.
В Ленинском районе благоустроят дворы на улицах:
- Тургенева дома №3, 5,
- Белинского дом №15б,
- Автозаводская дом №29,
- Юности дом №32 и Автозаводская дом №75.