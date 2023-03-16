В Кировском и Ленинском районах Ярославля в 2023 году благоустроят восемь дворов

В Кировском и Ленинском районах Ярославля по программе «Наши дворы» в этом году отремонтируют восемь дворов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кировском и Ленинском районах Ярославля по программе «Наши дворы» в 2023 году отремонтируют восемь дворов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Также договорились с жителями о том, что районам нужна программа обновления городских деревьев. Начали формировать адресный перечень, где необходимо заняться опиловкой или высадить новые деревья, - написал градоначальник.

В Кировском районе благоустроят четыре двора по следующим адресам:

- Волжская набережная дома №41, 43, 45,

- улица Республиканская дом №78,

- улица Свободы дом №101,

- улица Свободы дом №83а.

В Ленинском районе благоустроят дворы на улицах:

- Тургенева дома №3, 5,

- Белинского дом №15б,

- Автозаводская дом №29,

- Юности дом №32 и Автозаводская дом №75.