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НовостиОбщество15 марта 2023 14:24

Прокуратура Ярославской области проверит проект застройки на Тверицкой набережной

Речь идет о территории в районе фабрики валяной обуви
Анастасия ГОЛУБЕВА
Прокуратура Ярославской области проверит проект застройки на Тверицкой набережной

Прокуратура Ярославской области проверит проект застройки на Тверицкой набережной

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Прокуратура Ярославской области проверит информацию о планируемой застройке на Тверицкой набережной. Речь идет о территории в районе фабрики валяной обуви. На месте предприятия хотят построить жилые дома, для этого мэрия Ярославля предлагает внести некоторые изменения в Генеральный план города.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований земельного и градостроительного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в прокуратуре региона.