Проезд большегрузов по дорогам Ярославской области ограничат в апреле

На дорогах Ярославской области с 1 по 30 апреля для большегрузного транспорта будут введены ограничения. Фото: Правительство Ярославской области

На дорогах Ярославской области с 1 по 30 апреля для большегрузного транспорта будут введены ограничения. Они нужны для того, чтобы сохранить дороги региона во время весенней распутицы.

- Весна - время обильного таяния снегов и паводков. В связи с оттаиванием грунта снижается несущая способность дорожных конструкций, и именно в это время покрытие наиболее подвержено разрушению, - пояснил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Ограничения не касаются общественного транспорта и машин, которые перевозят продукты питания, лекарства, топливо, удобрения, почту и грузы для обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства. Также под ограничения не попадает техника для содержания и ремонта дорог и транспорт МВД.

Большегрузы не пропустят на дороги, указанные в этом перечне.

Такие же ограничения будут введены и в летний период – с 20 мая по 31 августа. Но при условии, что температура днем будет держаться выше 32 градусов.