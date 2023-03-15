В Ярославле снег, сошедший с крыши дома, повредил четыре машины

В Ярославле снег сошедший с крыши повредил машины. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле снег, сошедший с крыши на улице Наумова, повредил четыре припаркованные рядом с домом автомобиля. Сильнее остальных «досталось» белой иномарке: у нее разбито лобовое стекло, вмятины на капоте, оторвано боковое зеркало.

Фото поврежденных автомобилей очевидцы опубликовали в соцсетях. В комментариях многие ярославцы пришли к выводу, что владельцы машин пострадали по всей вине – не стоило им парковаться так близко к дому.

- Иногда надо наверх смотреть! – пишут в комментариях.

В ближайшие дни в Ярославле будет стоять плюсовая температура. Если управляющие компании и собственники зданий вовремя не отреагируют на изменения погоды, пострадать может не только техника, но и люди.