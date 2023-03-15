В Ярославской области с начала года по больничным листам выплачено более миллиарда рублей

С начала 2023 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года отделение СФР по Ярославской области уже выплатило по больничным 1 миллиард 193 миллиона рублей. За два с лишним месяца сотрудниками отделения было обработано более 107 тысяч листов нетрудоспособности.

- С начала 2023 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 736,99 рублей в день, – рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Ярославской области Александр Матеша.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с 2023 года ярославцы, которые работают по договорам, также могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Но только при условии, что в 2022 году работодатель отчислял на них страховые взносы и за год вышла сумма не менее 4 833 рублей.

Размер выплаты за больничный как и прежде зависит от страхового стажа и зарплаты работника. При стаже от 8 лет пособие составит 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, до 5 лет – 60%.

В 2022 году по листам нетрудоспособности ярославцами было получено 5 миллиардов 836 миллионов рублей.