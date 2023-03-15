В Ярославле началось апрельское потепление

В Ярославле в ближайшие дни температура воздуха будет ближе к апрельской, чем к мартовской. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле в ближайшие дни температура воздуха будет ближе к апрельской, чем к мартовской.

- Причина экстремального тепла – активность атлантических циклонов, который один за другим забрасывают на Русскую равнину новые порции хорошо прогретого воздуха. И потепление будет только усиливаться, - говорят синоптики Центра «Фобос».

Сегодня, 15 марта, в Ярославле +2..+4, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Завтра, 16 марта, ожидается небольшой снег, +1..+3 и слабый ветер. В пятницу также пройдет небольшой снег, и днем, и ночью – около +1 градуса.

- В выходные ночью ударят крепкие морозцы. И ко всем проблемам в центральных областях еще и добавится гололедица, - предупреждают в «Фобосе».

18 марта, в субботу, ночью температура опустится до -10..-12 градусов, днем потеплеет до -1..+1. В воскресенье, 19 числа, ночью ожидается -5..-7, днем -1..+1.