В Ярославле пройдет Фестиваль постной кухни

28 марта в Ярославле пройдет 18-й Фестиваль постной кухни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта в Ярославле пройдет 18-й Фестиваль постной кухни. В этом году его главным блюдом станет капуста и рецепты из нее.

Познакомиться с традиционной русской кухней, научиться правильно поститься и готовить постную еду в современных условиях можно будет в КЗЦ «Миллениум». Открытие фестиваля в 11:00, в 12:00 состоится концерт ансамбля духовенства Ярославской епархии.

Принять участие в фестивале могут монастыри, приходы, предприятия общественного питания и учебные заведения.