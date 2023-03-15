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НовостиОбщество15 марта 2023 6:13

В Ярославле пройдет Фестиваль постной кухни

Центральным блюдом станет капуста
Полина Вачнадзе
28 марта в Ярославле пройдет 18-й Фестиваль постной кухни.

28 марта в Ярославле пройдет 18-й Фестиваль постной кухни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта в Ярославле пройдет 18-й Фестиваль постной кухни. В этом году его главным блюдом станет капуста и рецепты из нее.

Познакомиться с традиционной русской кухней, научиться правильно поститься и готовить постную еду в современных условиях можно будет в КЗЦ «Миллениум». Открытие фестиваля в 11:00, в 12:00 состоится концерт ансамбля духовенства Ярославской епархии.

Принять участие в фестивале могут монастыри, приходы, предприятия общественного питания и учебные заведения.