Для российских предпринимателей создаются новые проекты

Платформа для онлайн-маркетинга помогает бизнесу. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Компания и один из разработчиков рекламного сервиса запустили совместный проект — платформу для онлайн-маркетинга. Решение поможет малому и среднему бизнесу эффективнее привлекать клиентов в цифровых каналах. На витрине, которая пока работает в пилотном режиме, доступны девять маркетинговых продуктов: среди них как собственные разработки компаний, так и партнерские решения.

Проект работает по принципу одного окна. Возможности, которые он открывает, подойдут как стартапам, так и зрелым компаниям. Например, владельцы малого и микробизнеса с помощью инструментов витрины могут разработать сайт или мобильное приложение, всего за 15 минут. Есть и другие продукты, которые доступны как по отдельности, так и в комплексе.

— Для оператора поддержка российского предпринимательства — не просто одна из социально значимых задач: компания выступает как технологический партнер для малого и среднего бизнеса. Поэтому мы постоянно исследуем и создаем продукты и технологии, которые могут помочь предпринимателям достигать большего. Сотрудничество с компанией «Виртуальный маркетолог» позволило сформировать цифровую витрину как комплексное решение — на одной площадке доступен полноценный набор инструментов для реализации маркетинговой стратегии. Важно, что мы создаем новый опыт вместе с клиентами, поэтому приглашаем компании, присоединиться к пилоту. Уверен, это будет интересно и полезно для всех участников, — рассказал директор проектов продуктовой лаборатории B2B ПАО «Ростелеком» Василий Алексуткин.

— Сотрудничество с «Ростелекомом», обладающим огромной базой пользователей и данных, позволит создать кратный эффект в реализации нашего видения, какими должны быть маркетинговые инструменты для малого и среднего бизнеса, — пояснил генеральный директор ООО «Виртуальный маркетолог» Федор Ананьин.

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