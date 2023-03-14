В «Рыбинской генерации» начал работать контакт-центр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Рыбинской генерации» начал работать контакт-центр. Горожане могут позвонить по номеру 32-72-42, если у них есть вопросы по начислению платы за коммунальные услуги, долгам и отоплению. Операторы работают с 08:30 до 20:30.

- Команда операторов набрана – это шесть человек. Начнем работать в таком составе, если возникнет необходимость – доберем еще людей. Все сотрудники прошли необходимое обучение и стажировку, - говорит директор по сбыту Ольга Дременкова. – Март мы рассматриваем как переходный период, когда происходит отладка работы новой системы. Пока работаем в тестовом режиме. Нужно понять, в какие часы идет наибольшая загрузка, насколько корректно переключаются звонки, наладить систему переадресации.

Пока настраивается программное обеспечение, показания приборов учета также будут принимать операторы. Потом процесс автоматизируют.

В штатном режиме контакт-центр «Рыбинской генерации» планируют запустить в апреле.