Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:30

Ярославец отдал мошеннице пять тысяч рублей для снятия порчи

Купюра «растворилась» в руках женщины и она ушла
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец отдал мошеннице пять тысяч рублей для снятия порчи

Ярославец отдал мошеннице пять тысяч рублей для снятия порчи

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Ярославского района обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что к нему подошла неизвестная женщина и сказала, что на него наложили порчу. Для того, чтобы ее снять, необходимо было выполнить ритуал с пятитысячной купюрой. Ярославец отдал деньги незнакомке, после некоторых манипуляций, деньги «растворились» в руках злоумышленницы, и она ушла.

- Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая – 26-летняя жительница Ярославля, которой даны признательные показания, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».