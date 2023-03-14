Из-за метели Ярославль встал в 9-балльные пробки

Ярославль утром 14 марта вновь встал в пробки. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Ярославль утром 14 марта вновь встал в пробки. Сегодня сервис Яндекс.Карты оценил заторы на дорогах города в 9 баллов.

- Из-за метели видимость плохая, все ехали медленно. Но в такой ситуации лучше никуда не спешить, чем потом из-за небольшого ДТП простоять полдня, - говорят водители.

- В основном пробки из-за тех, кто наглеет и тех, кто их пропускает.

По традиции пробки образовались на Московском проспекте и проспекте Фрунзе, встали машины на проспектах Авиаторов и Машиностроителей, Тутаевском шоссе. В красный цвет окрасил сервис и центральные улицы Ярославля.

На данный момент Яндекс.Карты оценивает заторы в 5 баллов.