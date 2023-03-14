В Ярославле чиновникам увеличат зарплаты

Начислять средства будут за выполнение особо важных и сложных задач. Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 14 марта, в муниципалитете Ярославля прошло заседание трех комиссий, в том числе – по бюджету, финансам и налоговой политике. Депутаты обсудили вопрос повышения зарплат сотрудников муниципальных казенных учреждений, где в начале года прошло сокращение штатов.

С 1 апреля коэффициент повышения составит 1,1733. Начислять средства будут за выполнение особо важных и сложных задач.

На комиссии директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц озвучил информацию об основных изменениях параметров бюджета на 2023 год. Доходы казны вырастут на 143,5 миллиона рублей, а расходы – на 180 миллионов.

- Из средств городского бюджета предполагается частичное финансирование расходов по замене плиточного покрытия на набережной рек Волга и Которосль, приобретение специализированной техники для МБУ «Горзеленхозстрой», финансирование мероприятий адресной инвестиционной программы, проведение капитального ремонта наружного освещения улиц города, - сказал Андрей Данц.