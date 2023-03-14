Под Ярославлем пошла трещинами дорога, отремонтированная в прошлом году

Новая дорога под Ярославлем покрылась трещинами. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле покрылась трещинами дорога, которую отремонтировали совсем недавно – в середине прошлого года.

- К осени отремонтировали дорогу на Сабельницы. Постояла она одну зиму под снегом, все три километра полностью в таком состоянии, - написала участница группы «Жесть Ярославль» ВКонтакте и выложила на всеобщее обозрение фотографии.

После ремонта дороги прошло меньше года. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ремонт 3,8 километров дороги «Ярославль-Сабельницы» проходил по проекту «Безопасные качественные дороги». Гарантийные сроки еще не вышли, поэтому подрядчику придется устранять все недочеты работы.