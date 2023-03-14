В Ярославле у школьника обнаружили гепатит А

У ученика школы №48 Заволжского района Ярославля выявили гепатит А. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У ученика школы №48 Заволжского района Ярославля выявили гепатит А. Родители учеников обеспокоены, что вирус, который передается контактно-бытовым путем, могут подхватить и здоровые дети. По словам мамы одного из второклассников Светланы Беляковой, 10 марта ребят из 2 «Е» класса перевели в кабинет, где занимался заболевший гепатитом ребенок.

- Класс на карантине перевели в наш кабинет, так как он имеет отдельный вход и самый изолированный. Но что будет делаться после окончания уроков, за этим никто не следит. Также обработка, как было написано директором, проведена в субботу и воскресенье. Но наши дети учились в этом кабинете уже в пятницу, – пишет Светлана Белякова.

В мэрии родителям ответили, что от Роспотребнадзора директору школы поступило предписание, по которому все помещения образовательного учреждения были обработаны.

- Обучающиеся и сотрудники находятся под наблюдением работников школы. В целях исполнения предписания администрацией школы принято решение о временном перераспределении учебных кабинетов в период с 10 марта по 7 апреля, - говорится в сообщении.