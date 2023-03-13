Житель Ярославской области похитил у молодого человека телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на улице Луначарского 20-летний парень попросил у местного жителя сотовый телефон, чтобы вызвать скорую помощь другу. Тот, не задумываясь, дал свой мобильник, и злоумышленник сразу же убежал с ним.

- Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по приметам установлен подозреваемый ранее судимый 21-летний житель Ростова, которым даны признательные показания. Подозреваемый пояснил, что похищенный телефон продал, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Ростовского района возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».