В Ярославле будут судить водителя автобуса, в дверях которого зажало ногу пассажира

Мужчина не остановил автобус и продолжил ехать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 53-летний местный житель обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

ДТП произошло 28 июня прошлого года примерно в 18 часов в Заволжском районе. Водитель ехал на рейсовом автобусе «Лиаз». На остановке «Улица Спартаковская» мужчина высаживал людей, не посмотрев, что происходит в салоне автобуса, закрыл двери слишком быстро, зажав в них ногу пассажира. Естественно, последний упал.

- Водитель в нарушение требований Правил дорожного движения, не остановил автобус, не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки, не принял мер для оказания первой помощи пострадавшему, оставил место дорожно-транспортного происшествия, проследовал дальше по маршруту. В ходе следствия опрошены свидетели, проведена медицинская экспертиза, следственный эксперимент, собраны исчерпывающие доказательства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело передали в суд.