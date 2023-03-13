Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле до конца марта

По предварительному прогнозу, зимним будет и начало третьей декады марта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Центра «Фобос» сообщили, к какой погоде готовиться ярославцам.

- С начала календарной весны в центральных областях установился неустойчивый и часто меняющийся тип погоды, обусловленный частыми вторжениями циклонических вихрей. Скорее всего, подобный процесс сохранится в атмосфере над средней полосой до конца марта, - прогнозируют специалисты.

Сегодня, 13 марта, дневная температура будет держаться в зоне слабоотрицательных значений – от 0 до -4 градусов. Ветер сильный, с порывами до 11 метров в секунду. В ночь на 14 марта температура воздуха опустится до -8..-10.

Во вторник Ярославль ждет новая волна тепла, связанная с очередным североатлантическим циклоном. Вновь ветрено – порывы до 18 метров в секунду, небольшой снег плавно перейдет в дождь. Термометры покажут +1..+3 днем и -9 ночью.

В среду потепление продолжится, ожидается сильный ветер – до 16 метров в секунду.

- В четверг и пятницу активные циклонические вихри принесут осадки в виде снега. Ночью температура воздуха будет близка к 0, а днем окажется в диапазоне +1..+6 градусов. Однако это еще не начало весны, так как к вечеру субботы вновь подморозит и не обойдется без гололедицы, - предупреждают в «Фобосе».

По предварительному прогнозу, довольно зимним будет и начало третьей декады марта.