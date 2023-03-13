Жителя Углича осудили за попытку поджечь военкомат по заданию украинских неонацистов

Житель Углича признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Скриншот, оперативная съемка УФСБ

Житель Углича признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. Об этом со ссылкой на региональное Управление ФСБ сообщили в администрации Угличского района.

- В июле 2022 года Денис П. был задержан сотрудниками УФСБ при попытке поджечь по заданию неонацистов военный комиссариат Угличского и Мышкинского районов с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью, - рассказали в администрации.

Кроме того, в соцсетях молодой человек призывал к насилию в отношении участников СВО и к диверсиям на железнодорожных путях.

Во время расследования уголовного дела Денис П., который еще совсем недавно придерживался радикальных нацистских взглядов, раскаялся и полностью признал свою вину. Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.