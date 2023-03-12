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НовостиПроисшествия12 марта 2023 18:06

В Ярославле из пожара на проспекте Ленина эвакуировали двух человек

Возгорание произошло на четвертом этаже
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле из пожара на проспекте Ленина эвакуировали двух человек. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле из пожара на проспекте Ленина эвакуировали двух человек. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 12 марта, в жилом доме №16 на улице Ленина произошел пожар. На четвертом этаже началось возгорание на подоконнике. К счастью, пострадавших нет. Спасатели потушили пожар очень быстро и эвакуировали двух человек.

- В 17:39 поступило сообщение, в 17:47 уже была ликвидация скрытого горения. Людей эвакуировали уже по маршевой лестнице через подъезд, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.