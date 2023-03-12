МЧС предупредило ярославцев о сильных порывах ветра и метели Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС вновь выпустило экстренное предупреждение для ярославцев. В ближайшие сутки погода снова поменяется – дождь сменится на метель, а тепло на минусовую температуру.

Водителям нужно быть предельно аккуратными на дорогах, на многих участках - гололед.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 18.00 12 марта до 18.00 13 марта по Ярославской области и г. Ярославлю ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с, ночью снег, местами сильный, в отдельных районах метель, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.