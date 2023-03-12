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НовостиОбщество12 марта 2023 7:29

В Ярославле 13 марта стартует фестиваль «Джаз над Волгой»

Он будет идти на площадках по всему городу
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 13 марта стартует фестиваль «Джаз над Волгой»

В Ярославле 13 марта стартует фестиваль «Джаз над Волгой»

Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ярославле 13 марта стартует фестиваль «Джаз над Волгой – 2023». Мероприятие давно уже стало добро традицией. Ярославцы смогут послушать джаз всю будущую неделю на разных площадках города.

- С 13 по 20 марта в ДК имени Добрынина, Ярославской филармонии, городском джазовом центре и поселке Пречистое выступят коллективы Москвы, Воронежа, Ярославля, Челябинска, Архангельска, Курска, а также из Минска и Нью-Йорка, - рассказали в правительстве региона.