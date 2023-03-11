В Ярославле на маршрутах Красноперекопского района проверили пассажиропоток Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на маршрутах Красноперекопского района проверили пассажиропоток. Специалисты отрасли вместе с ярославцем Игорем Барышевым провели наполняемость автобусов по маршрутам №7, 65, 85 и 79.

Замеры проводились в утренние часы пик на остановке «Улица Большая Октябрьская». Эти маршруты связывают Красноперекопский с другими районами города, и, по мнению жителей, главная проблема предстоящих изменений в снижении провозных возможностей по данным направлениям

– По результатам обследования зафиксированы баллы по уровню заполняемости (по пятибалльной шкале) автобусов и количество вышедших и вошедших пассажиров. До 7.30 заполняемость по этим маршрутам была на уровне 2 – 3 баллов, а с 7.30 до 8.10 транспорт предельно загружен, – отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – Негативное влияние на данную ситуацию оказало невыполнение отдельных рейсов по маршруту №65 и отсутствие планового выпуска автобусов по маршруту №57.

В будущем планируется, что на маршруте №7 будут ездить девять автобусов среднего класса, на маршруте №65 – десять автобусов малого класса, на маршруте №85 – девять автобусов среднего класса повышенной вместимости, на маршруте №79 – двенадцать автобусов среднего класса. Также на маршруте №57 предусмотрена работа девяти автобусов среднего класса повышенной вместимости.