В Ярославле открылась выставка народного коллектива Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в ДК имени А.М. Добрынина открылась выставка народного самодеятельного коллектива. Она посвящена 65-летию «Студия изобразительного искусства».

- На выставке представлено около 80 неповторимых произведений в разных жанрах современной живописи — пейзаж, натюрморт и портрет. Также гостям будут представлены и графические работы. Произведения были созданы участниками студии за минувшие три года. Все картины выполнены в различных техниках и гармонично передают многообразие цветовой палитры, - рассказали в мэрии Ярославля.