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НовостиОбщество11 марта 2023 15:13

МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре, дожде и снеге

Также на дорогах ожидается сильная гололедица
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре, дожде и снеге

МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре, дожде и снеге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды. Уже сегодня, 11 марта, ожидается мокрый снег, гололедица на дорогах и сильный ветер. Водителям нужно быть предельно аккуратными.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» В период с 18.00 11 марта до 18.00 12 марта по Ярославской области и Ярославлю ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами сильные, ночью и утром налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами сильная гололедица. Усиление юго-восточного ветра порывами 15-18 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.