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НовостиОбщество11 марта 2023 13:00

Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

Ее доставят в ближайшие дни
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

Фото: Правительство Ярославской области

Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи. Груз собирали, опираясь на обращения командиров частей, с учетом пожеланий военнослужащих из нашего региона. В ближайшие дни вещи доставят бойцам.

– Для военнослужащих и добровольцев, которые сейчас находятся на передовой, направляем маскировочные сети, тепловизоры, радиостанции, телефонные кабели, электро- и бензогенераторы, необходимые для выполнения боевых задач и устройства быта, – рассказал заместитель директора департамента региональной безопасности Сергей Максимов.