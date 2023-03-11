Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи Фото: Правительство Ярославской области

Из Ярославской области участникам СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи. Груз собирали, опираясь на обращения командиров частей, с учетом пожеланий военнослужащих из нашего региона. В ближайшие дни вещи доставят бойцам.

– Для военнослужащих и добровольцев, которые сейчас находятся на передовой, направляем маскировочные сети, тепловизоры, радиостанции, телефонные кабели, электро- и бензогенераторы, необходимые для выполнения боевых задач и устройства быта, – рассказал заместитель директора департамента региональной безопасности Сергей Максимов.