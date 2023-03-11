В Ярославле мужчина украл из магазина одежду на 100 тысяч рублей Фото: Павел КЛОКОВ

В полицию Дзержинского района Ярославля сообщили, что неизвестные украли из магазина одежду на 100 тысяч рублей.

Во время расследования установили подозреваемого. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний местный житель. Он признался в содеянном.

- Полицейскими установлено, что злоумышленник путем взлома входной двери проник в торговый павильон, откуда похитил верхнюю одежду. Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.