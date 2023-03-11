В Ярославле на улице Калинина ремонт планируют начать 1 апреля Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле улицу Калинина ждет капитальный ремонт. Начать его планируют 1 апреля. Контракт с подрядчиком уже заключен.

На участке от улицы Ньютона до улицы Пригородной заменят два слоя асфальтобетонного покрытия, установят новый бортовой камень, обустроят тротуары, парковку для автомобилей и остановки общественного транспорта, также установят два светофора и заменят знаки и ограждения.

— Протяженность улицы Калинина составляет порядка 700 метров. Здесь нам предстоит заменить порядка 4 000 тонн асфальтобетонного покрытия, около 2 000 метров бордюрного камня и 2 500 метров тротуара. Планируем работать тремя бригадами, каждая будет выполнять определенный тип работ. В настоящий момент уже начали закупку материалов, — рассказал заместитель директора подрядной организации Дмитрий Михеев.

Завершить все работы должны до 31 августа.