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НовостиПроисшествия10 марта 2023 14:44

Жителя Ярославской области буду судить за организацию экстремистского сообщества

Он отбывает срок в колонии Рыбинска
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мужчина отбывает срок в колонии Рыбинска. ФОТО: скрин из видео УФСБ России по Ярославской области

Мужчина отбывает срок в колонии Рыбинска. ФОТО: скрин из видео УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области 36-летний местный житель обвиняется по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Сейчас он отбывает срок в колонии Рыбинска.

С августа 2020 года по март 2022 мужчина был приверженцем общественного движения, которое признано решением Верховного Суда РФ экстремистским. Он распространял среди сокамерников криминальную идеологию и призывал нападать на сотрудников.

- Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Следственный комитет региона занимался расследованием этого уголовного дела. Сейчас оно направлено в Рыбинский суд.