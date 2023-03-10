Житель Ярославской области незаконно охотился на лося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Первомайского района обратился специалист департамента охраны окружающей среды и природопользования. Он сообщил, что в деревне Ильинское неизвестный незаконно охотился на лося.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. У него нашли и изъяли разделанную тушу лося.

- Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. Полицией Первомайского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.