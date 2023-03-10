В центре Ярославля планируют установить памятник Екатерине II Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 10 марта, на Градостроительном совете рассмотрели эскизный проект памятника императрице Екатерине II. Установить его хотят на улице Революционной. Такое предложение поступило от президента Российской академии художеств Зураба Церетели, который и является автором будущего монумента.

- Два города, генеральные планы которых находятся под защитой ЮНЕСКО, – Санкт-Петербург и Ярославль. Именно благодаря Екатерине II Ярославль получил свою городскую планировку. По моему мнению, памятник императрице не только бы не испортил, а украсил бы центр города. Работы будут производиться за счет внебюджетных средств, - прокомментировал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Установку памятника на совете поддержали. Обсуждаются изменения размеров монумента.