В Рыбинске хотят запустить кольцевой маршрут автобуса по Заволжью и Слипу Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске хотят запустить кольцевой маршрут автобуса по Заволжью и Слипу. Из-за ремонт моста через Волгу, увеличились пробки, местные жители долго ждут транспорт. Для того, чтобы избежать заторах на дорогах, рассматривается вариант такого кольцевого маршрута.

С введением реверса время прохождения маршрутов автобусов № 19 и № 20 по Заволжью-1 увеличилось в среднем в два раза. По направлению в микрорайон Слип – маршруты №№ 8т, 8, 11, 18, 29 затрачивают на маршруте на 25 % больше времени.

- В связи с этим пропорционально уменьшается количество совершенных общественным транспортом рейсов. При этом число машин на рейсах остается прежним, - пояснил начальник отдела транспорта и связи Андрей Баранов.

Прорабатывается возможность запуска единого автобусного маршрута по Заволжью без захода на мост, по принципу школьных рейсов 19/11 и 8/20.