В Ярославле пройдет ремонт трех поликлиник больницы №3 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в трех поликлиниках больницы №3 проведут капитальный ремонт. На эти цели выделили 52 миллиона рублей.

В поликлинике на улице Маяковского будут заменены окна, отремонтированы кабинет травматолога, входная группа с заменой лестничного марша, пандуса и тамбура, санузлы, мягкая кровля, система вентиляции и центральное стерилизационное отделение.

Также работы будут проведены в поликлинике на проспекте Машиностроителей.

- В отделении на Машиностроителей запланирован ремонт стоматологического и физиотерапевтического отделений, а также центрального коридора, – рассказал главный врач больницы Александр Корнилов. – В здании на улице Здоровья обновим электропроводку и отремонтируем детское отделение. Здесь мы также заменим окна, приведем в порядок вентиляцию, центральное стерилизационное отделение. Кроме того, в плане – ремонт мягкой кровли, входной группы и системы водоснабжения.