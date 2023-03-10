В Ярославле определят лучшего «Экспортера года»

Прием заявок от участников регионального этапа конкурса стартовал 7 марта. ФОТО Олег Петров

Прием заявок от участников регионального этапа конкурса стартовал 7 марта, а победителей наградят 14 апреля 2023 года.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ее цель – поощрить компании, которые продемонстрировали максимальные успехи при осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг.

Конкурс проводится в Ярославлеежегодно. Организатор регионального этапа - АНО «Центр экспорта Ярославской области». Побороться за победу участники смогут в основных пяти номинациях:

Лучший экспортер в сфере химической промышленности;

Лучший экспортер в сфере АПК;

Лучший экспортер в сфере машиностроения;

Лучший экспортер в сфере легкой промышленности;

Лучший экспортер года с самой широкой географией.

Победители и участники конкурса будут поощрены призами и подарками!

Победители получат право использовать звание «Экспортер года» для продвижения своей продукции на иностранном рынке. ФОТО Олег Петров

Планируются также дополнительные партнерские номинации. Победители получат специальные призы от партнеров.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 3 апреля (включительно) скачать заявку на сайте Центра экспорта Ярославской области здесь:

заполнить заявку, подписать у руководителя.

Оригиналы документовнеобходимо предоставить в Центр экспорта Ярославской области (ул. Свердлова, д. 25Д, 3 этаж) до 3 апреля 2023 года (включительно).

После проверки документов,конкурсная комиссия подведет итоги регионального этапа, определив победителя в каждой из номинаций.В ходе торжественной церемонии, которая состоится 14 апреля 2023 года, победители получат заслуженные награды, а в дальнейшем, получат право использовать звание «Экспортер года» для продвижения своей продукции на иностранном рынке. Компании, занявшие первые места, будут иметь возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года», организатором которого выступает АО «Российский экспортный центр».

Лучшие участники конкурса будут поощрены призами и подарками. ФОТО Олег Петров

Полную информацию об участии в конкурсе можно получить в Центре экспорта по телефонам +7 (4852) 59-58-35 или на сайте.