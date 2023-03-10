В центре Ярославля легковушка врезалась в здание Фото: УМВД по Ярославской области

В центре Ярославля вчера, 9 марта, примерно в 23:30 произошло ДТП. На улице Свободы в районе дома №22 столкнулись «Ауди А4» под управлением 25-летнего мужчины и «Фольксваген поло», за рулем которого находился 23-летний молодой человек. После этого, «Фольксваген» врезался в фасад здания.

- В результате ДТП водители нуждаются амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.