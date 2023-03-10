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НовостиОбщество10 марта 2023 8:37

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

Прощание пройдет 13 марта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в понедельник, 13 марта, простятся с рядовым мотострелкового отделения, который погиб во время спецоперации. Сергей Рудый посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве региона.