В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в понедельник, 13 марта, простятся с рядовым мотострелкового отделения, который погиб во время спецоперации. Сергей Рудый посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве региона.